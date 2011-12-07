В Казани открылась новая выставка скульптур, посвященная состояниям и чувствам человека

В Казани открылась новая выставка молодого скульптора Аделя Халиуллина «Внутренний мир». Посмотреть ее можно будет в мультимедийном парке «Россия – моя история», передает пресс-служба исполкома.

Сообщается, что в экспозиции представлены 13 фигур, посвященных состояниям и чувствам людей. Также посетители бесплатно смогут увидеть скульптуры на этническую тематику.

Прийти на выставку казанцы смогут со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов.