В Казани открылась новая выставка скульптур, посвященная состояниям и чувствам человека

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В Казани открылась новая выставка молодого скульптора Аделя Халиуллина «Внутренний мир». Посмотреть ее можно будет в мультимедийном парке «Россия – моя история», передает пресс-служба исполкома.
Сообщается, что в экспозиции представлены 13 фигур, посвященных состояниям и чувствам людей. Также посетители бесплатно смогут увидеть скульптуры на этническую тематику.
Прийти на выставку казанцы смогут со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов.