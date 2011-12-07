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15 июля на набережной озера Кабан стартует новый сезон кинопоказов

Все желающие смогут посмотреть фильмы из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), сообщает пресс-служба Дирекции кино.

В среду, 15 июля, на набережной озера Кабан стартует новый сезон кинопоказов на открытом воздухе «Время кино у озера Кабан».

Все желающие смогут посмотреть фильмы из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), сообщает пресс-служба Дирекции кино.

В первый день этого фестиваля open-air организаторы представят четыре киноленты казанских авторов и одну корометражку. Вход свободный.

Кинопоказы планируется проводить еженедельно, по средам и, разумеется, если это будет позволять погода.  

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