Делаем жилище безопасным для детей

Конечно, любая мама старается следить за тем, чтобы на пути ребенка не оказалось ничего опасного. Однако стоит лишь на пару минут отвлечься, как он находит для себя развлечения, которые могут закончиться серьезной травмой или даже трагедией. И произойти это может очень быстро.

Чтобы избежать несчастного случая, нужно по максимуму обезопасить ту зону, где находится ребенок. Начать делать это нужно, когда он только-только научился ползать. Для начала можно просто спрятать все провода, которые находятся в доступных для малыша местах, воткнуть в розетки специальные заглушки, убрать из поля зрения малютки мелкие игрушки и предметы, которые он может потянуть в рот и проглотить.

По мере роста ребенка увеличивается и площадь жилища, которую предстоит обезопасить. Ведь когда малыш учится самостоятельно вставать у опоры, для него открываются новые возможности. Он уже может достать с тумбочки любой понравившийся предмет или открыть дверцы и посмотреть, что интересное прячет там мама. Угрозу таят и острые углы мебели, ведь ребенок еще недостаточно владеет своим телом, может удариться при падении.

Проблему открывающихся дверок помогут решить специальные блокираторы. Но бывает, ребенок с помощью смекалки умудряется справиться с блокиратором, и тогда все содержимое ящика в шкафу или тумбочке попадает в руки маленького хитреца. Также существуют насадки на углы мебели, которые смягчают удар, и ребенок не получит травму. Хрупкие вещи, которые легко сломать или разбить, нужно убирать подальше и повыше. Это вообще закон на весь период дошкольного возраста ребенка, так как пока высота — недоступная зона.

Ребенок растет, и вот он уже встает на ножки и начинает все увереннее шагать. Первая опасность, с которой сталкиваются дети, только начавшие ходить, — это скользкий пол. Падение в этот период достаточно частое явление. Предотвратить это помогут носочки с нескользящим покрытием, которые специально делаются для малышей. Остальные опасности перечислять можно очень долго. Это и горшечные растения — ребенок может разбить горшок, наесться земли; и бытовая химия — открутить пробку несложно, а потом захочется попробовать жидкость или порошок на вкус; и сушилка с постиранными вещами, которую маленький исследователь может опрокинуть на себя, потянув за яркое полотенчико. Не лишним будет приобрести такие шкафы для хранения, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно. И конечно, нужен постоянный контроль. В общем, маме есть чем заняться на протяжении всего периода декретного отпуска.

Следующий этап — ребенок уже уверенно ходит, может приставить стул и залезть на любое возвышение, например стол или комод, и похозяйничать там. Особую опасность представляют, конечно, подоконники. Падение детей из окон, в проемы которых установлены москитные сетки, часто происходит летом. Поэтому нужно с малых лет объяснять ребенку всю опасность нахождения у открытого окна и по максимуму отгородить его от этого. Даже если на окне стоит сетка, это не гарантия того, что несчастный случай не произойдет. Как раз наоборот — это хрупкая конструкция воспринимается мнимой опорой и ребенок может всем весом надавить на нее, а сетка на такую нагрузку не рассчитана. Опять же на помощь придут блокираторы или фиксирующие устройства. А также можно поставить решетки. Однако лучше вовсе не открывать окна, до которых может дотянуться ребенок.

Так что с появлением ребенка в доме нужно создать в помещениях максимально безопасную обстановку, не оставлять малыша без внимания. Оберегать его — первостепенная задача любой матери, однако не нужно корить себя, если ребенок упал и ударился, что-то разбил, рассыпал. Опыт, пусть даже негативный, нужен для развития малыша, чтобы он учился на своих ошибках. А наша задача — лишь направлять его и подсказывать. Ведь мама всегда знает, как лучше.