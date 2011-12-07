Как помочь подростку не стать частью криминального мира?

— Лейсан Рифкатовна, какие преступления совершают подростки чаще всего?

— Прежде всего это угон автомобилей, хищение сотовых телефонов, магазинные кражи.

— В чем заключается ваша работа?

— С 2008 года в РТ запущен проект «Восстановительное правосудие», посвященный работе с несовершеннолетними правонарушителями. Задача нашего центра — урегулировать конфликт между малолетним правонарушителем и пострадавшей стороной во внесудебном порядке. Мы приглашаем всех участников конфликта и проводим восстановительную работу. Как правило, на наших встречах присутствуют сам правонарушитель, его законный представитель и потерпевшая сторона. При участии нейтрального посредника — профессионального медиатора нашего центра, стороны имеют возможность поговорить о том, что произошло, и обсудить пути выхода из ситуации.

Нередко мы становимся свидетелями маленьких чудес, когда несовершеннолетний правонарушитель, познакомившись с потерпевшим и услышав о его переживаниях, начинает раскаиваться. Ребенок понимает, что сильно обидел человека, стал причиной его страданий.

— Что обычно предлагают потерпевшие стороны для урегулирования конфликта?

— Самые неожиданные вещи. Например, однажды подросток украл в магазине пиджак. Администрация торговой точки предложила возместить причиненный убыток трудовой деятельностью. И мальчик целый месяц работал в этом магазине — занимался тем, что прикреплял к товару… бейджи для защиты от краж.

Еще один интересный вариант придумал пострадавший для подростка, похитившего у него телефон. Мальчик должен был месяц трудиться на автомойке, а на заработанные деньги приобрести сладости и игрушки для воспитанников детского дома. Подросток выполнил все условия договора. И прислал фотоотчет.

Большинство потерпевших не хотят губить жизнь подростка, не стремятся его сурово наказать. Но и не желают отказываться от обвинения. Важно, чтобы ребенок сделал выводы на будущее.

— Часто ли в подобных ситуациях удается избежать суда?

— Мы работаем на стадии судебного разбирательства. Суд состоится в любом случае, однако по завершении программы потерпевшая сторона может ходатайствовать о прекращении дела за примирением сторон. Как правило, если стороны пришли к соглашению, то дело прекращается. И у подростка не будет судимости.

Сложнее ситуации, в которых потерпевшими выступают сетевые магазины. Часто руководители крупных предприятий дают указание ни при каких обстоятельствах не идти на мировую. Помнится, по одному делу мы писали официальное письмо генеральному директору известной торговой сети. Несовершеннолетний, совершивший кражу в магазине сети, вместе с семьей и представителем филиала магазина совместно обсуждали случившееся. Материальный ущерб был возмещен, принесены извинения. Тем не менее руководство торговой сети отказалось ходатайствовать о примирении сторон. В итоге подросток получил судимость.

— Чем привлекают подростков криминальные сообщества?

— Преступная организация демонстрирует подростку свою силу и предлагает защиту. Ребенку кажется, вот она — настоящая семья, в которой будет авторитет и стабильное будущее. Если подросток эмоционально слаб, постоянно подвергается унижениям дома или со стороны сверстников, то может вступить в криминальную группу.

К слову, в беду часто попадают абсолютно некриминализированные подростки. Отверженные обществом находят другую систему ценностей.

Группировка создает иллюзию социального лифта. Некоторые вступают в нее, чтобы самореализоваться. Но на самом деле криминальный мир обманывает и использует подростков для достижения своих целей.

— Многие ли дети, попав в преступное сообщество, хотят затем выйти из него?

— Такие случаи неоднократны. Подростки довольно быстро понимают всю иллюзорность их нового мира. Но боятся последствий. Дети переживают за свое здоровье и будущее, потому что им угрожают. Есть те, кому сложно признаться, что они стали членами преступной команды. Наша же цель состоит в том, чтобы восстановить доверительные отношения между родителями и ребенком. Взрослые и дети должны совместно решать, как поступить.

Бывает и такое, что подростки навсегда остаются в криминальном мире — им там просто нравится. Они сами выбирают этот путь.

— Как спасти подростка от опасного шага?

— Помочь можно лишь тому, кто хочет, чтобы ему помогли. Вместе с тем огромную роль играет социальная среда, окружающая подростка. Не менее важно присутствие значимого взрослого, к мнению которого ребенок будет прислушиваться, авторитетного для подростка человека.

Многим детям не хватает эмоционального тепла. Родители удивляются: «Крыша над головой есть, одет и накормлен. Чего ему не хватает?». А не хватает понимания, общения, заботы… Порой взрослые просто не умеют проявлять свою любовь. У них нет времени на доверительные беседы. Но без них ребенок не будет ощущать свою нужность и начнет искать признание в криминальной среде.

Один юноша пришел к нам в предсуицидальном состоянии. Его агрессия была направлена и на себя, и на близких. После многократных встреч парень признался, что принадлежит криминальному миру. Семье удалось решить проблему благодаря родственникам, работавшим в силовой структуре.

В качестве рекомендации родителям могу сказать: больше общайтесь с детьми, интересуйтесь их жизнью. Самое сложное для взрослого человека — оставаться родителем, но быть при этом другом. Если ситуация выходит из-под контроля, обязательно обратитесь к специалисту.

— Почему, по вашему мнению, возникают подростковые группировки?

— Процесс возникновения группировок — сложное и многофакторное явление, формирующееся на фоне социально-экономической ситуации в стране. Не стоит забывать и о личностных особенностях детей. Одни легко поддаются чужому влиянию. Другие склонны к неоправданному риску и пребывают в постоянном поиске новых ощущений. Свою роль также может сыграть и классический кризис подросткового возраста: период дистанцирования подрастающих детей от родителей, эмоционального отделения. Проблемы в отношениях между детьми и родителями могут возникнуть как в неблагополучных семьях, так и в социально благополучных.

— Как вы относитесь к своим подопечным?

— Это всего лишь подростки, которые пошли не тем путем. Нужно избавить их от социальной стигматизации (навешивания социального ярлыка. — Е.С.) и дискриминации. Дети должны получить шанс начать все заново.

Кстати

По данным Прокуратуры РТ, в 2019 году татарстанские подростки совершили порядка 212 тяжких преступлений. Выросло по сравнению с предыдущим годом число вымогательств и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.