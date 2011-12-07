Минэкономики РТ: В Татарстане субъекты СМП, торгующие подакцизными товарами, смогут рассчитывать на господдержку

В Татарстане субъекты СМП, торгующие подакцизными товарами, смогут рассчитывать на господдержку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

«Субсидии будут предоставляться из бюджета республики, а в числе их получателей − юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие подакцизный вид деятельности в отраслях, которые в наибольшей степени пострадали в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в новом постановлении отменяются ограничения на предоставление субсидий на оплату сервисов по доставке готовых блюд и продуктов питания субъектам СМП, которые, помимо основной деятельности, осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров. Срок предоставления субсидий продлен до 31 июля этого года.

Напомним, мера господдержки в виде 100-процентного субсидирования затрат СМП, связанных с оплатой агрегаторов по доставке еды и продуктов питания, действует в республики с 27 апреля.



