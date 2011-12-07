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На сайте 100-летия ТАССР представили книгу «Татарский мир»

В основу книги легли исторические документы, исследования и научные работы.

На сайте 100-летия ТАССР представили книгу «Татарский мир», приглашающую читателя в увлекательный экскурс по главным страницам истории татарского народа. Издание представлено на двух языках, бумажная версия выпущена еще в прошлом году.

Сообщается, что в основу книги легли исторические документы, исследования и научные работы. В ней также представлены картографические материалы, репродукции и фотографии, воспроизводящие уникальные документы и события.

Основное внимание в произведении уделено процессам формирования языка, письменности, культуры, принятия ислама, становление Улуса Джучи, и включение татар-мусульман в состав Российского государства. 

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