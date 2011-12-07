Названы лучшие УК Татарстана

В Татарстане во второй раз подведены итоги конкурса лучших управляющих организаций ЖКХ, об итогах которого рассказал в ходе пресс-конференции исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

В конкурсе добровольно приняло участие 16 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ. Для сравнения — в первый раз заявки об участии отправили только 6 организаций.

Конкурсанты оценивались по ряду критериев, включая состояние жилого фонда и внутридомового имущества, устранение аварийных ситуаций, подготовку к зимнему периоду, работу с населением.

В результате оценки первое место заняла УК «Уютный дом» (г. Казань), второе — УК «Старый город» (г. Казань), а третье — УК «Электротехников» (г. Набережные Челны).