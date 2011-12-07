Прокуратура РТ проверит информацию о плохих жилищных условиях у казанской труженицы тыла

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Рамиль Ахметзянов рассказал о проверке жилищных условий у казанской труженицы тыла. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Проверить информацию о плохих условиях жизни прокуратура Татарстана решила после публикации в СМИ. Сообщалось, что труженица тыла в возрасте 88 лет живет в комнате аварийного дома. Теперь ведомство выяснит, по какой причине жильцы дома не смогли добиться переселения.