Роспотребнадзор РТ направил в кабмин РТ предложения по открытию ТЦ и кафе

Роспотребнадзор РТ направил правительству РТ предложения с открытием торговых центров и кафе, но с рядом ограничений, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Частичное снятие ограничений будет касаться в том числе работы торговых центров, работы объектов общественного питания с рядом условий. Например, в части запрета на кальяны, запрета на проведение корпоративов, а также с наполняемостью зала не более 50%», — сказала она.

Также Роспотребнадзор допускает возможность открытия аттракционов, находящихся на улице.

Подобные предложение Роспотребадзор РТ вынес в связи с новыми показателями динамики эпидемиологической ситуации. Так, средний темп прироста за последнюю неделю к предыдущим двум неделям составил 0,7. Данный показатель не должен быть выше двух.

«Поэтому все-таки мы считаем необходимым действовать, исходя из той ситуации, которая на сегодня складывается. Это доля свободных коек — 52,8%, это хороший уровень тестирования населения — 136%. То есть два показателя у нас достигнуты», — уточнила Авдонина.

Чтобы перейти на третий этап снятия ограничений коэффициент распространения COVID-19 не должен превышать 0,5. На сегодняшний день данный показатель в республике составляет 0,9.