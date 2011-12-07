Роспотребнадзор РТ: Республиканские ТЦ откроются без кинотеатров, фудкортов и игровых комнат

В Татарстане торговые центры смогут открыться без кинотеатров, фудкортов и игровых комнат. Предложение о частичном открытие ТЦ Роспотребнадзор РТ направил в правительство РТ, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«За исключением кинотеатров, зоны общественного питания внутри торговых центров, детских комнат при них, то есть возможно открытие торговых центров без вот этих трех составляющих. Чисто торговая деятельность», — сказала она.

Окончательное решение об открытии торговых центров принимает кабмин РТ.