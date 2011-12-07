Сотрудники ГИБДД провели ликбез для юных пешеходов и показали мультфильмы по ПДД

В детских садах Татарстана стартовал показ мультфильмов по ПДД, организованный социальной кампанией «Внимание на дорогу». Об этом передает пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Сообщается, что различные информационные и просветительские мероприятия проводятся сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями ГБУ «БДД».

Также для детей в возрасте от 5 до 15 лет предоставляются видеоматериалы, игры и конкурсы, посвященные теме безопасности на дороге. Изучить правила ПДД или узнать о правилах использования световозвращающих элементов в темное время суток ребята могут через игры или мультфильмы на интернет-портале «Сакла».

После проведения онлайн-занятия, сотрудники ГИБДД провели обучение с маленькими пешеходами вблизи учреждения, после чего вручили им памятки и газету «Добрая Дорога Детства».