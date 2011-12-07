Татарстан находится на 79-м месте среди российских регионов по уровню распространения коронавируса

Татарстан находится на 79-м месте среди российских регионов и на 13-м месте среди регионов ПФО по уровню распространения коронавируса, рассказала замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

По данным на 14 июля, в республике зарегистрировали 5 061 случай заражения коронавирусом, из них 3 916 человек. Темп распространения заболевания составляет 0,7%.

Среди заболевших 50% − рабочие и служащие, 24% − пенсионеры, 5% − дети в возрасте до 17 лет и 16,5% − лица старше 18 лет. Из них 2,5% (128) тяжелых случаев, 24% случаев протекают в легкой форме.