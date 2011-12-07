В Казани купеческие дома превратятся в музеи

Префектура особой территории «Старый город», несмотря на туристический спад, продолжает работать на перспективу. Разрабатываются новые маршруты по Старо-Татарской слободе, которые, несомненно, привлекут горожан и гостей Казани.

Один из таких маршрутов посвящен теме купечества Старо-Татарской слободы. В ближайшее время планируется открытие усадьбы купца второй гильдии Бурганутдина Муллина, торговавшего сахаром в конце 19-го века.

Сейчас в усадьбе закладывается фруктовый сад, оборудуется скотный двор, будут установлены фигуры татарских сказок и эпосов, сообщается на сайте мэрии Казани. Туристы смогут увидеть быт семей казанских купцов.