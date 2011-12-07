В Казани на Кремлевской набережной можно совершить путешествие по всей Волге

Протяженность Волги 3530 километров, и все самые красивые места этой реки можно увидеть, пройдя всего около километра по Кремлевской набережной. В экспозиции представлены 204 фотографии, на которых запечатлены красоты реки с летящего вертолета. Авторы этого необычного проекта — Андрей Востров и Валерий Безрученко. Они снимали Волгу на протяжении трех лет в разное время года, при разных погодных условиях. Для этого пролетели над рекой от Тверской области до Астраханской.

На первом снимке — часовня Воздвижения Креста Господня над истоком Волги в Тверской области. И дальше весь путь Волги, начиная от маленького ручейка шириной в метр до разлившейся на несколько километров при впадении в Каспийское море.

Татарстанцы с радостью узнают на фото остров-град Свияжск, остров Шляпа и другие красивейшие места, расположенные на территории нашей республики.

В церемонии открытия выставки приняли участие фотографы Андрей Востров и Валерий Безрученко, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

— Волга — это не только транспортная артерия нашей страны. Эта великая река объединяет регионы, культуры и является хранителем времени. Проект «Великий Волжский путь» и выставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета» еще раз наглядно показывают, как красива наша страна, — поделился впечатлениями Сергей Иванов.

Дарья Санникова отметила, что выразительные фотографии великолепно вписываются в живую красоту Кремлевской набережной и реки Казанки.

Выставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета» проходит в рамках проекта «Великий Волжский путь», объединяющий 14 регионов России, по территории которых протекает Волга. Под эгидой «Волжского пути» уже разработано более 20 межрегиональных туристических маршрутов.

Выставка на Кремлевской набережной будет открыта до 6 сентября. Вход свободный.