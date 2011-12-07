В столице РТ устранят проблему с неисправностью лифтов в переходах

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Уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская сообщила, что рабочие починят лифты в наземных и подземных пешеходных переходах Казани.
Сабурская отметила, что решение по устранению неисправности лифтов было принято в ходе заседания Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани по обращениям, поступившим в ГИС «Народный контроль». Исполненной данная заявка будет только после завершения ремонта переходов у проспекта Победы, РКБ и Оренбургского тракта. А пока комитет обязали держать в курсе.