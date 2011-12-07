В Татарстане зарегистрировали 32 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 32 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 32 человека», — уточнили в штабе.

Всего в Татарстане с момента начала пандемии COVID-19 диагностирован у 5 061 человек, из них выздоровели — 3 948 человек, скончались — 25 (+2 случая за сутки).

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 739 947 человек (+6 248), из них выздоровели — 512 825 человек (+8 804), скончались — 11 614 человек (+175).