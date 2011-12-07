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В Зеленодольске наградили 37 человек за спасение людей от пожара

Пожар произошел в сосудистом отделении местной больницы 22 мая.

Почётными и благодарственными грамотами наградили 37 человек за спасение людей на пожаре в зеленодольской больнице.

Сообщается, что поводом для награждения 37 человек послужило спасение пациентов от пожара, случившегося в сосудистом отделении больницы Зеленодольска 22 мая. Тогда из здания экстренно эвакуировали 70 человек, еще 13 были спасены пожарными.

Сама торжественная церемония вручения благодарственных писем была проведена в местной пожарно-спасательной части № 53. Поблагодарили неравнодушных смельчаков глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, начальник 8 пожарно-спасательного отряда ГПС ФПС ГУ МЧС России по РТ Зуфар Халиуллин и и.о. главврача Зеленодольской ЦРБ Рамиль Мухаматдинов.

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