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Замминистра здравоохранения РТ: смерти от COVID-19 не являются тенденцией

Увеличение летальных исходов отмечается по тем больным, что находились на ИВЛ.

В Татарстане увеличился рост смертности от коронавирусной инфекции. Ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков.

По словам замглавы ведомства, смерти от COVID-19 не являются тенденцией, поскольку были пациенты как недавно попавшие в больницу в тяжелом состоянии, так и те, кто были под присмотром врачей продолжительное время. Увеличение летальных исходов отмечается по тем больным, что находились на ИВЛ.

Всего в республике от коронавируса скончалось 25 человек, двое умерли за минувшие сутки. 

КВ
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