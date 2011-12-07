Замминистра здравоохранения РТ: смерти от COVID-19 не являются тенденцией

В Татарстане увеличился рост смертности от коронавирусной инфекции. Ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков.

По словам замглавы ведомства, смерти от COVID-19 не являются тенденцией, поскольку были пациенты как недавно попавшие в больницу в тяжелом состоянии, так и те, кто были под присмотром врачей продолжительное время. Увеличение летальных исходов отмечается по тем больным, что находились на ИВЛ.

Всего в республике от коронавируса скончалось 25 человек, двое умерли за минувшие сутки.