Жара спровоцировала рост числа несчастных случаев на воде

Статистику трагедий на воде в июле открыл случай в Менделеевском районе. 4 июля 7 человек, в том числе и 5-летняя девочка, сели в лодку и отправились на вечернюю прогулку по Каме. Спасательных жилетов у отдыхавших не было. В 300 метрах от берега возле села Икское Устье при резком повороте пассажиры лодки выпали в воду. Выбраться им помог очевидец, который в это время находился в своей лодке на расстоянии 50 метров от места происшествия. Но один из пассажиров - 33-летний мужчина, погиб. Стараясь удержать на поверхности воды свою семью - жену и дочку, он захлебнулся. Доставив на берег, ему пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

5 июля на берегу Волги неподалеку от поселка Займище местные жители нашли в прибрежных камышах тело человека. К тому времени у спасателей уже была ориентировка на мужчину 1948 года рождения, который не вернулся с рыбалки. Его родственники забили тревогу 30 июня. По их словам, мужчина поехал рыбачить на Волгу и через какое-то время перестал выходить на связь. Именно его тело и было обнаружено у реки.

6 июля в озере Комсомольском утонул 35-летний житель поселка Дербышки. Во время купания он внезапно ушел под воду. Водолазы нашли тело на глубине трех метров. В этот же день, купаясь в запруде у плотины в деревне Верхний Шубан Балтасинского района, утонул 54-летний мужчина. Очевидцы рассказали, что несчастный отплыл от берега примерно на 10 метров и резко ушел под воду. Пострадавшего довольно быстро доставили на берег, оказывали первую помощь, но спасти его не удалось.

7 июля вновь два несчастных случая на воде. На Волге вблизи села Кирельского Камско-Устьинского района утонул 24-летний парень. На озере Изумрудном неподалеку от поселка Юдино утонул 33-летний мужчина.

8 июля в Бугульме мужчина 38 лет утонул в Хакимовском пруду, который не был приспособлен для купания, о чем предупреждал аншлаг. Мужчина уже был без сознания, когда товарищи вытащили его на берег. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.

8 июля были зарегистрированы еще две смерти на воде. На реке Сумке возле поселка Васильево Зеленодольского района утонул 57-летний мужчина. На реке Мелекеске на пляже ГЭС утонул 20-летний житель Набережных Челнов. Его тело водолазы нашли на глубине трех метров на расстоянии 25 метров от берега.

Вечером 9 июля в озере Пионерском у поселка Красный Ключ Нижнекамского района трое 13-летних подростков решили искупаться. Плавать в этом водоеме запрещено, имелся соответствующий аншлаг. Двое ребят зашли в воду. Один из них не умел плавать, оступился на скользком дне, которое круто уходило вниз, стал тонуть. Его товарищ пытался помочь, но сам едва не утонул. Прибывшие спасатели организовали поисковые работы. Тело мальчика вытащили местные рыбаки и передали сотрудникам полиции. В этот день утонули еще два татарстанца - 48-летний житель Нурлатского района, который купался в реке Большой Черемшан, и 43-летний житель Зеленодольского района. Последний утонул на реке Волге.

На озере Лебяжьем 10 июля утонул 5-летний мальчик. Ребенок отдыхал у воды вместе с родителями и старшим братом. Мальчики плескались в воде, на короткое время родители упустили их из виду. Именно в этот момент младший ушел под воду. Родители принялись искать сына самостоятельно, вместо того чтобы сразу обратиться к дежурившим на озере спасателям ОСВОД. Когда осводовец вытащил малыша из воды, тот уже был без сознания. Первая помощь, оказанная спасателем, результата не дала. Врачи скорой помощи констатировали смерть. В тот же день на озере Исметово в Ютазинском районе случилась очередная трагедия. На глазах у матери ушел под воду 19-летний парень. К моменту прибытия спасателей и сотрудников полиции тело вытащили знакомые парня.

Купание в жаркую погоду - это огромный риск для жизни, предупреждают спасатели. Несмотря на высокую температуру воздуха, вода во многих водоемах и реках еще не прогрелась.

Ни в коем случае нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии, когда человек не может адекватно рассчитывать свои силы. Одна из частых причин трагедии на воде - судороги. При этом резкое и болезненное сокращение мышц может привести к панике, мешает держаться на воде. Человек почти наверняка уходит под воду, особенно если это ребенок. Дети тонут почти мгновенно.

Другая опасность при жаре - перепад температуры. У человека, нагревшегося на солнцепеке, при резком погружении в холодную воду может произойти остановка сердца или сухое утопление - когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температуры, происходит остановка дыхания.

Тонут люди и из-за беспечности и по неосторожности, когда ныряют в незнакомом месте, где под водой можно наткнуться на коряги, камни. Дно может резко обрываться из-за глубокой ямы.

В течение всего лета по местам несанкционированного купания инспекторы ГИМС и административные комиссии муниципальных образований будут проводить специальные рейды по предупреждению несчастных случаев, сообщается на сайте МЧС РТ.