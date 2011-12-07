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Охват цифрового телевещания в РТ составляет 99,3%

Татарстанцам доступно 20 цифровых телевизионных каналов.

Директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов сообщил, что охват цифрового телевещания в республике составляет 99,3%. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам Якимова, возможность смотреть 20 цифровых телевизионных каналов в свободном доступе имеют 99,3% населения РТ.

Сейчас в республике организовано два мультиплекса для цифрового эфирного вещания. В дальнейшем ожидается появление HD- и 4K-каналов, интерактивного ТВ и цифрового радиовещания.

КВ
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