Охват цифрового телевещания в РТ составляет 99,3%

Директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов сообщил, что охват цифрового телевещания в республике составляет 99,3%. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам Якимова, возможность смотреть 20 цифровых телевизионных каналов в свободном доступе имеют 99,3% населения РТ.

Сейчас в республике организовано два мультиплекса для цифрового эфирного вещания. В дальнейшем ожидается появление HD- и 4K-каналов, интерактивного ТВ и цифрового радиовещания.