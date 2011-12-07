Портал госуслуг РТ пополнился новым сервисом для пользователей транспортной карты

Портал госуслуг Татарстана пополнился новым сервисом для пользователей транспортной карты. Перевести средства на счёт можно без комиссии, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Чтобы пополнить карту через портал, необходимо выбрать на нем вкладку «Показать еще услуги» и выбрать раздел «Пополнение транспортной карты». В открывшемся окне нужно ввести десятизначный номер транспортной карты, а после проверки данных указать необходимую сумму. Для этого подойдут любые платежные системы – Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, MasterCard, Visa и Мир.

Сообщается, что во время первой поездки следует провести активацию карты на терминале кондуктора.