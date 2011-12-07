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Портал госуслуг РТ пополнился новым сервисом для пользователей транспортной карты

Перевести средства на счёт можно без комиссии.

Портал госуслуг Татарстана пополнился новым сервисом для пользователей транспортной карты. Перевести средства на счёт можно без комиссии, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Чтобы пополнить карту через портал, необходимо выбрать на нем вкладку «Показать еще услуги» и выбрать раздел «Пополнение транспортной карты». В открывшемся окне нужно ввести десятизначный номер транспортной карты, а после проверки данных указать необходимую сумму. Для этого подойдут любые платежные системы – Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, MasterCard, Visa и Мир. 

Сообщается, что во время первой поездки следует провести активацию карты на терминале кондуктора. 

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