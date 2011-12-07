Шаймиев: Важно воспитывать молодое поколение, которое дорожит своим наследием

В Татарстане живут представители 173 национальностей, поэтому важно воспитать молодое поколение, которое воспринимает разнообразие языков и культур и дорожит своим наследием. Об этом заявил госсоветник РТ Минтимер Шаймиев на августовском совещании работников образования и науки в Елабуге.

«В Татарстане, где бок о бок живут представители 173 национальностей, крайне важно сохранять и развивать межнациональное и межкультурное согласие, воспитать молодое поколение воспринимающим разнообразие языков и культур, которое дорожит своим историческим наследием», — сказал Шаймиев.

Он также уточнил, что в российской системе образование предусмотрено изучение 100 языков, а в 22 республиках в качестве государственного языка закреплены два — русский и родной язык.

Госсоветник подчеркнул, что Конституция РФ дает право всем народам России на сохранение родного языка и создания необходимых условий для его сохранения и изучения.