В Актанышском районе РТ появился памятник первого президента республики Минтимера Шаймиева. Об этом стало известно из аккаунтов социальных сетей.

Сообщается, что бюст первого руководителя републики, а ныне Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева установили на его малой родине – в деревне Аняково Актанышского района. Официального открытия еще не было. Оно запланировано на 26 августа. Тогда же хотят открыть новый парк «Бабайда кунакта», что в переводе означает «В гостях у Бабая».

Ныне Шаймиеву исполнилось 83 года. А руководил он республикой на протяжении 19 лет.