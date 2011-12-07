В РТ будет запущен онлайн-форум «100% Татарстан»

В день празднования Дня Республики Татарстан будет запущен онлайн-форум «100% Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Как отметила руководитель агентства Талия Минуллина, «мировая посткоронавирусная ситуация диктует новые форматы работы». Поэтому было принято решение создать онлайн-платформу по ведущим направлениям Татарстана, которая станет площадкой для выстраивания конструктивного диалога, развития экспертного сообщества и укрепления деловых связей.

Так, с 30 августа по 10 сентября деловая программа, состоящая из 100 сессий по 21 направлению, будет доступна в синхронном переводе на английский и татарский языки. Присоединиться к форуму может абсолютно каждый. Посмотреть ее бесплатно и задать свои вопросы экспертам можно будет, подключившись к трансляции на www.100tatarstan.com.