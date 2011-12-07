Готовим ризотто из булгура

Ведь в период межсезонья важно не только насытить организм полезными веществами и микроэлементами, но и очистить его от токсинов и шлаков. Помогут в этом крупы и злаки: ячмень, овес, пшеница, булгур, рис. Член российской Гильдии шеф-поваров, эксперт бренда iCook от Amway Алексей Семенов делится с читателями рецептом ризотто из булгура с овощами:- Для ризотто нам понадобится 100 г репчатого лука, 1/3 моркови, 100 г стеблей сельдерея, ½ болгарского перца, 160 г булгура, 20 мл оливкового масла, соль, перец, сушеный или свежий чабрец, зубчик чеснока. Подготовленные овощи нарезаем на мелкие кубики и обжариваем в кастрюле на оливковом масле с добавлением чеснока до полуготовности. Засыпаем в кастрюлю булгур и заливаем его фильтрованной водой так, чтобы жидкость покрыла крупу. Готовим на маленьком огне 15 - 16 минут до готовности. За несколько минут до окончания готовки добавляем специи и чабрец, все хорошо перемешиваем.Приятного аппетита!