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Прививку от гриппа можно получить у казанских станций метро

В Казани начали дежурить прививочные бригады у станций метро.

В Казани начали дежурить прививочные бригады у станций метро. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Возле большинства станций метро стоят наши бригады. Опознавательным знаком является машина скорой медицинской помощи. Всем желающим проводится вакцинация от гриппа. Я напоминаю, что вакцинация будет проходить на протяжении трех недель. Коллеги будут выходить в разные смены. Если на этой недели они дежурят с утра, то на следующей — со второй половины дня», — рассказал он.

КВ
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