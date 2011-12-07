Прививку от гриппа можно получить у казанских станций метро

В Казани начали дежурить прививочные бригады у станций метро. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Возле большинства станций метро стоят наши бригады. Опознавательным знаком является машина скорой медицинской помощи. Всем желающим проводится вакцинация от гриппа. Я напоминаю, что вакцинация будет проходить на протяжении трех недель. Коллеги будут выходить в разные смены. Если на этой недели они дежурят с утра, то на следующей — со второй половины дня», — рассказал он.