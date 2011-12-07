Яровинский прокомментировал ситуацию с подписанием контрактов с Уруновым и Кокориным

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с планами подписать контракты с Уруновым и Кокориным.

Как рассказал Яровинский в интервью «Матч ТВ», сожалений о том, что в «Рубин» взяли Ин Бома нет. Но признался, что казанскому клубу нужен был «похожий функционал» как у полузащитника из Узбекистана Урунова. Этот игрок, ныне подписавший контракт со «Спартаком», будет для московского клуба «очень хорошим трансфером», отметил он.

Что же касается перехода нападающего Александра Кокорина, то это «было сложным с точки зрения финансов». Яровинский заявил, что «Кокорин — непростой футболист для модели развития „Рубина“, которая сейчас принята», он «слишком специальный».