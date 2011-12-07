Apple срочно обновил свои гаджеты до iOS 14.8 из-за израильской слежки

Компания Apple выпустила обновление для всех своих устройств. Уведомление об этом пришло каждому владельцу «яблока».

«Эта версия содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям», — говорится в сообщении.

Как считают эксперты, обновление ПО до iOS 14.8 связано с возникновением шпионского ПО Pegasus от израильской фирмы NSO Group. Об этом пишут РБК.

Израильское ПО обеспечивает удаленное наблюдение за смартфонами, чего Apple допустить никак не могут. Новое обновление «яблока» устранит уязвимости и обеспечит пользователям максимальную безопасность данных.