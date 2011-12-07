Прокурором Атнинского района станет Ильнур Муртазин

Должность прокурора Атнинского района займет советник юстиции Ильнур Муртазин. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает Прокуратура РТ.

Ильнур Муртазин начал свою карьеру в правоохранительных органах в 2006 году. Сначала он работал помощником прокурора Муслюмовского района. Через четыре года Ильнур Азгарович занял должность заместителя Азнакаевского прокурора. Там он отработал 8 лет. С 2018 года он работал помощником прокурора РТ по организационным вопросам и контролю исполнения. Сейчас советник юстиции займет должность прокурора Атнинского района.

В 2020 году Ильнура Муртазина наградили знаком отличия «За верность закону» III степени.

Ранее должность прокурора Атнинского района занимала Нурия Сабирзянова. Сейчас она возглавляет прокуратуру Тюлячинского района.

Ранее стало известно, что должность прокурора в Апастовском районе занял старший советник юстиции Зефер Абитов. До Абитова эту должность занимал Артур Шарипов. На данный момент он назначен прокурором Приволжского района Казани.