Злоумышленники хотели провезти через Татарстан почти 20 кг героина

Жителю Московской области 44-х лет и жителю Республики Таджикистан 42-х лет предъявлено обвинительное заключение по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По версии правоохранительных органов, мужчины договорились в Москве с неизвестным лицом о сбыте наркотиков, а конкретно героина. Их сообщник добыл незаконные вещества и передал их обвиняемым. Мужчины планировали сбыть более 19,73 кг героина и первой их точкой был Красноярск.

Однако на трассе М7 около Набережных Челнов их машину остановили досмотреть сотрудники ДПС. Стражи правопорядка обнаружили упакованные два чемодана, в которых находились запрещенные наркотические средства, и изъяли их.

Мужчины обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Свою вину обвиняемые не признали. Суд заключил их под стражу.