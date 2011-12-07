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В Татарстане создадут два мобильных технопарка «Кванториум» почти за 8 млн рублей

Мобильные технопарки разместятся в Набережных Челнах и Елабуге.

В Татарстане почти 8 млн рублей потратят на создание мобильных технопарков «Кванториум». Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Расчет перевозной станции (авто, прицеп-фургон). Итого 3 951,55 тыс. рублей», — уточняется в документе.

В постановлении сказано, что мобильный технопарк будет представлять собой автомобиль «Газель-Некст» (1,54 млн рублей), трейлер Buisness Van (1,8 млн рублей), в которых разместят соответствующие мебель и оборудование. Также в стоимость войдут страховка, зимние шины, фаркоп, брендирование авто и услуги хранения-стоянки.

Передвижные технопарки будут обслуживать Мензелинский, Менделеевский, Заинский, Сармановский, Актанышский, Агрызский, Нижнекамский, Альметьевский, Елабужский, Мамадышский и Чистопольский районы. 

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