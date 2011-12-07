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Председатель Союза писателей РТ объяснил, почему аэропорт Казани должен носить имя Тукая

Голосование за имя аэропорта «Казань» продолжится до 30 ноября на сайте великиеимена.рф.
Председатель Союза писателей РТ Данил Салихов заявил, что аэропорт «Казань» должен носить имя Габдуллы Тукая. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».«Тукай — это символ нашего Татарстана, его народа. Это имя символизирует местность, где жили наши предки, где проживают татары, в его имени — наша литература, культура, язык, религия, традиции. Если спросят "Кто проживает в этой местности?", его имя само отвечает: "Здесь живут потомки Тукая, потомки татарского народа"», — рассказал Данил Салихов. «Честно говоря, аэропорт татар должен носить имя великой личности, уважаемой народом. Тукая уважают не только тюркские народы, но и представители всех национальностей, поэтому мы должны назвать аэропорт его именем», — сказал он. Голосование за имя аэропорта «Казань» продолжится до 30 ноября на сайте великиеимена.рф. В финал вышли имена Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Андрея Туполева.
КВ
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