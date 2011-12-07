Татьяна Навка: Как Пушкин написал, так и будет

Казань - третий после Сочи и Москвы город, где был показан мюзикл. Казанцы увидели на ледовой сцене звездную команду фигуристов. Роль Людмилы сыграла сама Татьяна Навка. Образ Руслана воплотил пятикратный чемпион США, двукратный победитель чемпионата четырех континентов Петр Чернышев. В спектакле заняты олимпийский чемпион, чемпион мира Виктор Петренко, четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов и Юко Кавагути и другие титулованные фигуристы мирового уровня. - Идея начать что-то свое появилась у меня давно. Когда читала младшей дочке сказку «Руслан и Людмила», вдруг поняла, это именно то, что я хочу поставить. Это потрясающее произведение Пушкина. Оно не такое простое, как может показаться. Оно многогранное, глубокое, и его можно ярко, зрелищно поставить. Мне захотелось подарить дочери вот такое чудо на льду. Никто никогда такого не делал. По этой сказке снимали кино, мультфильмы, ставили спектакли, а ледовый мюзикл - это впервые.Специально к спектаклю была написана музыка на стихи Пушкина. Эта удивительная история, которая актуальна и сегодня. Ее не хотелось переделывать, перекраивать. Сразу решили - никаких изменений в сюжете, никаких новых персонажей. Как Пушкин написал, так и будет! Очень хочется, чтобы после шоу каждому зрителю захотелось взять в руки книгу и почитать Пушкина, - рассказала Татьяна Навка на встрече с журналистами. Мюзикл получился красивый, зрелищный, с яркими спецэффектами, 3D проекциями, полетом над сценой на бороде Черномора... А вокальные партии героев исполняют звезды эстрады: злодея Черномора озвучил Филипп Киркоров, партию Людмилы спела Ани Лорак, а Руслана - Александр Панайотов. - Перед нами стояла важная задача - за всеми этими спецэффектами сохранить сложные элементы фигурного катания. Наши спортсмены без проблем делают и тройные аксели, и тулупы. Зритель у нас искушенный, и планка подобных шоу поднята довольно высоко. Скажу честно, изначально я очень скептически относился к идее Татьяны поставить сказку на льду. Не понимал, как это делать, как все будет выглядеть, но в итоге влился в работу и не жалею об этом. Я участвовал в ледовых шоу в Америке, по всему миру, и подобного нигде не было, - добавил Петр Чернышев, который не только играет роль Руслана, но и является хореографом-постановщиком шоу.