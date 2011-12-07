Глава Минтранса РТ о строительстве М12: Решения на все поставленные вопросы почти найдены

Перед строительством трассы М12 жителям Лаишевского района РТ проведут экскурсию по автодороге М11. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

На заседании рабочей группы по строительству автодороги он рассказал, как с ним связался глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и порекомендовал ему съездить на трассу «Нева», чтобы ознакомиться с ее функционированием.

По мнению Ханифова, работа по решению вопросов, которые ставят местные жители и арендаторы расположенных на берегу Волги в Лаишевском районе баз отдыха, «продвигается достаточно активно», а решения на них практически найдены.

Скоростную автомобильную дорогу М12 Москва — Казань планируют построить к 2024 году. Она пройдет по территории пяти районов Татарстана.