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У полузащитника казанского клуба обнаружили положительный тест на COVID-19

Еще коронавирусом заразились три футболиста и сотрудник «Рубина».

У полузащитника казанского клуба и сборной Южной Кореи Хвана Ин Бома обнаружили положительный тест на COVID-19. Об пишет ТАСС.

Сообщается, что также коронавирусом заразились еще три футболиста и сотрудник «Рубина».

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