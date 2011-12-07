Куриная отбивная с кислыми яблоками

Ингредиенты: куриное филе - 1 кг, яблоки зеленые - 3 шт., корица на кончике ножа, сливочное масло - 50 г, сметана - 1 стакан, сахарный песок - 1 ст. ложка, соль по вкусу.Филе нарезать на порционные куски и слегка отбить. Отбивная должна быть размером с ладонь. Посолить, поперчить и отложить в сторону. Яблоки очистить от кожуры и семенной коробочки, нарезать на крупные кубики. В сковороде растопить сливочное масло, на него выложить яблоки и слегка обжарить. Приправить сахаром и корицей. Противень выложить фольгой, на него уложить отбивные, равномерно покрыть их жареными яблоками. Сверху нарисовать сеточку тонкой струйкой сметаны. Запекать в духовке до румяной корочки на курином филе. Подавать без гарнира.