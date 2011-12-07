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Лима Кустабаева приняла участие в акции «Дерево добра»

В эти предновогодние дни продолжается благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра». Каждый ее участник может оформить подписку на газеты и журналы для социальных учреждений Татарстана.
- Мы давно всей семьей читаем «Казанские ведомости» и рады подарить полугодовую подписку на вашу газету сотрудникам и воспитанникам школы-интерната, - рассказала Лима Галиевна. 
КВ
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