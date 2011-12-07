Пострадавшим на производстве вручили ключи от машин

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что вопросы охраны труда - приоритетные в Татарстане. Их держит на постоянном контроле Президент РТ. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева сказала, что в республике много делается для обеспечения доступной среды для инвалидов. Специально оборудованными автомобилями в этом году обеспечиваются 54 человека, пострадавшие на производствах республики. Автомобиль выдается один раз в семь лет. В период эксплуатации машины ФСС РФ по РТ по заявлению пострадавшего частично оплачивает горюче-смазочные материалы. За 17 лет ФСС РФ по РТ обеспечил транспортными средствами более 800 человек, сообщает ИА «Татар-информ». Автомобили пострадавшим на производстве людям выделяются на основании индивидуальной программы реабилитации, которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы.