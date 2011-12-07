В Казани дан старт чемпионату DigitalSkills 2018

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки Рафис Бурганов и заместитель генерального директора союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Карина Саликова.- Второй год мы с вами проводим это замечательное мероприятие. В этом году расширился список компетенций - их стало 25. Это то, что Татарстан и Российская Федерация считают приоритетным с точки зрения развития человеческого капитала, - заявил Роман Шайхутдинов.Действительно, по сравнению с первым чемпионатом количество участников и компетенций выросло более чем в полтора раза. Так, в этом году представлено 17 новых презентационных компетенций, в числе которых «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий», «Нейротехнологии», «Сити-фермерство» и другие.- Чемпионат особенный, уникальный, - заметила заместитель генерального директора союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Карина Саликова. - Чемпионат про будущее, будущую жизнь человека. Информационные технологии проникли практически во все сферы жизни и существенно их изменили.«Цифровой модельер» - одна из новых компетенций, которая впервые проводится на таких чемпионатах. Ее суть заключается в упрощении производства и подбора одежды. Например, в недалеком будущем посетитель торгового центра сможет увидеть свою голограмму с предложениями вещей, которые идеально ему подойдут по размеру и стилю. 3D модель поможет человеку и при покупках в интернете, и при пошиве на заказ, ведь она включает в себя 200 мерок. Для этого будет достаточно отправить ее продавцу или модельеру, которые сначала виртуально сошьют нужную одежду по фигуре, а затем доставят готовую вещь покупателю. На данный момент специалисты по этой компетенции умеют сканировать тело заказчика и делать виртуальный пошив по полученным меркам.В ходе чемпионата на площадке «Казань Экспо» работают специальные зоны Try-a-Skill, где посетители могут воспользоваться тренажерами и модуляторами. А сегодня состоится кейс-шоу «Код успеха в цифровом мире», где молодые IT-профессионалы и стартаперы поделятся своим опытом и секретами успеха.