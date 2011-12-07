Завтра в Казань приедут 270 самарских школьников

Школьникам приготовлена специальная театрализованная встреча с участием всех главных героев сказок, легенд Татарстана. Шурале и Батыр, Кыш Бабай и Кар Кызы, Хан и Сююмбика, а также национальный татарский ансамбль встретят и угостят чак-чаком и с первых минут погрузят детей в мир татарского национального колорита. Школьники проведут в Татарстане весь день и посетят все основные достопримечательности Казани, также некоторые из групп смогут познакомиться с островом-градом Свияжск и Иннополисом.«Вагон знаний» - это познавательные путешествия для школьников в соседние регионы на комфортабельных поездах, которые включают в себя интерактивно-образовательную программу в пути следования, адаптированную под учебный процесс, и насыщенную программу пребывания в соседнем регионе, которая становится практическим продолжением «уроков» в поезде. Данный проект позволяет подрастающему поколению познакомиться с историей России в увлекательном формате безопасных железнодорожных путешествий.Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, Департамента туризма Самарской области, Куйбышевского филиала АО «ФПК».