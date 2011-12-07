Спрос на автомобили в следующем году упадет на более чем 5%

Сегодня авторынок в России находится в пограничном состоянии между стагнацией и падением, отметил Вячеслав Зубарев. На сегодняшний день российский авторынок находится в пограничном состоянии между стагнацией и падением, а спрос на авто, по прогнозу эксперта, в 2020 году может упасть более чем на 5%. Об этом глава «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев рассказал в «Интервью без галстука» экс-гендиректору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину. «Автомобильный рынок России в этом году сокращается. Незначительно, но это такое пограничное состояние между стагнацией и падением, для полноценного падения не хватает менее 5%. Официальная статистика зачастую хромает, и я думаю, что реальный спрос упадет больше, чем на 5%», — сказал Зубарев. Статистика продаж показывает, что экономическая ситуация в России сейчас не улучшается, и автолюбители отдают предпочтение подержанным автомобилям, а не новым. «Я считаю, что продажа автомобиля один из лучших индикаторов уровня доходов и уверенности в завтрашнем дне. Если у клиента хороший и постоянно растущий доход, он охотно покупает автомобиль и прирастает в своих аппетитах», — поделился он. Сегодня, несмотря на рост продаж в премиум-сегменте лакшэри брендов, граждане РФ все-таки начинают экономить. Интервью с главой «ТрансТехСервис» Вячеславом Зубаревым читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.