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Авдонина: Если татарстанцы будут соблюдать необходимые правила, то после праздников прироста COVID-19 не будет

Сейчас в республике происходит «плавное течение эпидпроцесса», отметили в Роспотребнадзоре по РТ.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что если татарстанцы будут соблюдать необходимые правила, то после новогодних праздников прироста случаев COVID-19 не будет.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она отметила, что сейчас в республике происходит «плавное течение эпидпроцесса». Ухудшения заболеваемости в период новогодних каникул можно не ждать только в том случае, когда все жители Татарстана будут соблюдать санитарные меры профилактики.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Госуслугах опубликовали результаты тестов на COVID-19 вернувшихся с отдыха татарстанцев.

КВ
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