Две новые ледовые арены в Татарстане получили положительное заключение Инспекции Госстройнадзора РТ

Начальник Инспекции Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов сообщил о получении положительного заключения о соответствии проектной документации новыми ледовыми аренами в республике.

Как передает пресс-служба ведомства, крытые катки общей площадью примерно в 3 тыс. кв. метров в Лаишево и поселке Рыбная Слобода построены по типовому проекту. В каждом воссоздали искусственный лед, который может использоваться как для занятий хоккеем или фигурным катанием, так и для массового катания. Отмечается, что внутри спортивных объектов есть раздевалки на 25 человек, душевые, санузлы, помещения для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками.