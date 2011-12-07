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На фасаде дома в Пестрецах нанесли портрет фельдшера

Граффити активисты «Молодой Гвардии Единой России» выполнили в рамках Всероссийской акции «Спасибо врачам».

В центре ТРО ВПП «Единая Россия» сообщили о появлении второго портрета врача, посвященного их заботе о пациентах.

Сообщается, что граффити активисты «МГЕР» выполнили в рамках Всероссийской акции «Спасибо врачам». Портрет фельдшера станции скорой помощи Дании Салимовой, скончавшейся от коронавируса написан на стене одного из домов в селе Пестрецы. В информационном центре отметили, что женщина, находясь в группе риска, продолжала работать – выезжала на вызовы и перевозила тяжелобольных и инфицированных.

Отмечается, что этот рисунок стал вторым, после презентованного в ноябре граффити на жилом доме в Казани. Инициатива принадлежала депутату Госдумы РФ от РТ Ольге Павловой после обращения родственников погибшей сотрудницы скорой помощи. 

КВ
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