В Татарстане заработал сервис «Выбор типового устава»

На сайте ФНС России появился сервис «Выбор типового устава», сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.

«Сервис позволяет заинтересованному лицу выбрать 1 из 36 типовых уставов, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 августа 2018 года № 411 „Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью“ отвечая на приведенные вопросы в сервисе», — уточнили в ведомстве.

В УФНС предупредили, что сервис автоматически определяет вопросы, в зависимости от предыдущих ответов.

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так и уже действующие ООО. Типовой устав позволит не тратить время на составление и утверждение устава общества, а также на его регистрацию в налоговой.

«Типовой устав общества не содержит сведений о наименовании общества, месте нахождения и размере уставного капитала. В связи с чем, при изменении этих сведений не потребуется вносить изменения в устав общества. Типовой устав общества не требуется представлять в налоговый орган», — уточнили в УФНС.