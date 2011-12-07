Яркаева: Бесплатные лекарства от COVID-19 получили около 11 тыс. татартстанцев

Замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что бесплатные лекарства от COVID-19 около 11 тыс. жителей республики.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала, что все лекарства были получены «на дом», напомнив, что препараты доставляются не только татарстанцам с подтвержденным ПЦР-тестом, но и тем, у кого есть симптомы ОРВИ или вирусная пневмония.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Яркаева рассказала о спросе татарстанцев на антибиотики, противовирусные препараты и препараты для лечения свертывающейся крови. Тогда она подчеркнула, что какие-либо противовирусные антибиотики должен назначать только лечащий врач. Принимать лекарства без соответствующего назначения, по ее словам, строго запрещено. Это может привести к серьезным последствиям.