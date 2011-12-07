Ирада Аюпова: В потребительской корзине должны быть учтены и культурные потребности человека

Ирада Хафизяновна внимательно выслушала предложения журналистов о том, что необходимо улучшить в сфере культуры. 2019 год в России объявлен Годом театра. Детским и молодежным театрам в стране будет уделено особое внимание. Для ТЮЗов и молодежных театров предусмотрено целевое финансирование.Тема театра оказалась очень актуальной. Например, журналистов интересовало, почему театр оперы и балета им. М.Джалиля показывает так мало спектаклей: с ноября 2018 года в его афише их было всего 5. И это в самый разгар театрального сезона! Как пояснила Ирада Хафизяновна, сейчас в театре проводятся работы по ремонту механики сцены. Она подчеркнула, что репертуарная политика не только оперного театра, но и всех театральных коллективов республики требует серьезного анализа. Например, зрителям непонятно, почему оперу Резеды Ахияровой «Сююмбике», премьера которой состоялась в сентябре 2018 года, показали всего два раза. Но и этому факту тоже есть объяснение: декорации спектакля сложные, громоздкие, их монтаж занимает достаточно много времени. В театре уже продумали, как ускорить и упростить процесс монтажа. А это значит, что, возможно, «Сююмбике» будет звучать чаще. Нужны ли творческие союзы?Еще один острый вопрос: для чего сегодня нужны творческие союзы? Надо ли им менять стиль работы? По каким критериям оценивать эффективность работы творческих союзов? - Это деликатный вопрос, но настало время работу с союзами перестраивать. Я на 300 процентов уверена: пора уходить от социального иждивенчества. Надо отказываться от традиционного субсидирования союзов и перейти на проектный принцип оплаты. Именно так мы давно сотрудничаем с Союзом художников РТ. Надо понимать, что сегодня невозможно существовать полностью за счет государства. Притом что в республике для культуры делается больше, чем в каком-либо другом субъекте РФ, мы хотим видеть отдачу, а не только просьбы о материальной поддержке, - отметила Ирада Аюпова. - Задачи творческих объединений - социальная поддержка своих членов, защита авторских прав, создание в обществе среды для продвижения книг, картин, спектаклей, музыки талантливых авторов, которые смогут привлечь внимание к татарстанскому искусству. Вопрос востребованности очень непростой. И здесь важна обратная связь. Как вернуть звезд в Казань? Многие таланты уезжают из Казани. И журналисты предложили организовать на сцене казанского оперного театра спектакль или хотя бы сборный концерт с участием Альбины Шагимуратовой, Аиды Гарифуллиной, Венеры Гимадиевой, Рузиля Гатина и других татарстанских исполнителей, которые стали звездами мировой величины и сегодня успешно выступают на сценах лучших оперных театров России, Европы и Америки. Это предложение министр культуры взяла на заметку. А еще Ирада Аюпова сообщила радостную новость: вполне возможно, что в этом году Казань примет Международный конкурс вокалистов имени Глинки, один из самых престижных музыкальных конкурсов мира. О чем расскажет культурный паспорт татарстанца?- Вы задумывались, сколько современный человек тратит денег на походы в театр, музеи, концертные залы, на покупку книг? Мало. У людей не хватает денег на свое культурное развитие. В потребительскую корзину россиян входят набор продуктов питания, одежда, товары первой необходимости, лекарства. В состав этой потребительской корзины должны быть внесены и расходы семьи на культурные потребности: походы в театр, музеи, выставочные залы. Хочется, чтобы в наши музеи ходили не только туристы, но и сами жители республики. Поэтому есть идея создать культурный паспорт татарстанца. Этот паспорт поможет понять, за что люди готовы платить деньги, - поделилась еще одним предложением Ирада Аюпова. - Давайте создавать такие проекты, которые бы мотивировали людей покупать книги наших авторов, ходить на спектакли наших театров, концерты наших исполнителей, смотреть наши фильмы. Предлагайте свои идеи, как это лучше сделать. Любые предложения, любая критика - это для нас повод задуматься, в правильном ли направлении мы движемся, и возможность исправить ситуацию.