Обеспечение инвалидов Татарстана средствами реабилитации за три года выросло на 25%

Обеспечение инвалидов Татарстана необходимыми средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением за последние три года выросло на 25%. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии отделения ФСС РФ по РТ и. о. его руководителя Камиль Фатыхов.«Объем финансовых поступлений из федерального бюджета на обеспечение льготников техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением в прошлом году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 50 млн рублей – до 1 млрд 50 млн рублей. С начала 2018 года фондом принято 93 тыс. заявок на обеспечение данной категории граждан, из которых исполнено более 89 тыс.», – рассказал он.Региональное отделение обеспечило примерно 94% заявок 2018 года. С учетом задолженности за предыдущий год показатель исполнения заявок составил почти 90%. Фонд закупил свыше 15 млн средств реабилитации.«На санаторно-курортное лечение выдано 7 тыс. путевок, в том числе более 500 путевок получили дети. Свыше 1000 путевок выделены для сопровождающих их людей, что на 8% больше, чем в 2017 году», – добавил докладчик.