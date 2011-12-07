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Уровень заболеваемости ОРВИ в республике ниже эпидпорога на 17%

Уровень заболеваемости ОРВИ в республике ниже эпидпорога на 17%
За весь эпидемиологический период 2018-2019 года в Татарстане зарегистрировано 13 случаев гриппа. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Сергей Осипов. Всего в Татарстане случаев ОРВИ с 31 декабря по 13 января было зарегистрировано более 19 тыс. Однако, по словам первого замглавы Минздрава РТ, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 17,2%, пишет ИА "Татар-ифнорм".  
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