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Абашев: Для приема пациентов с COVID-19 в Татарстане свободно почти 32% коек

Сейчас на ИВЛ в республике находится 67 человек, у 58 из них поставлен диагноз коронавируса.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что для больных коронавирусом в Татарстане остается в запасе больше трети коек.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что для приема пациентов в республике свободно почти 32% коек. Абашев отметил стремление к снижению распространения COVID-19 и подчеркнул, что этот показатель «обнадеживает на то, что этот процесс утихает».

По словам замминистра, количество госпитализированных татарстанцев снижается. Сейчас на ИВЛ в республике находится 67 человек, у 58 из них поставлен диагноз коронавируса.


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