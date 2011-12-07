Абашев: Для приема пациентов с COVID-19 в Татарстане свободно почти 32% коек

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что для больных коронавирусом в Татарстане остается в запасе больше трети коек.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что для приема пациентов в республике свободно почти 32% коек. Абашев отметил стремление к снижению распространения COVID-19 и подчеркнул, что этот показатель «обнадеживает на то, что этот процесс утихает».

По словам замминистра, количество госпитализированных татарстанцев снижается. Сейчас на ИВЛ в республике находится 67 человек, у 58 из них поставлен диагноз коронавируса.



